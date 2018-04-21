Ещё
Очевидец рассказал подробности гибели девочки во время ураганного ветра в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидец рассказал подробности гибели девочки во время ураганного ветра в Москве 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Очевидец в беседе с телеканалом «360» рассказал подробности гибели девочки в результате ураганного ветра в Москве.
«Было три девочки, они пострадали. Сейчас уже известно, что одна девочка погибла. Придавило крышей от конструкции, где мусорные контейнеры стоят», — пояснил он.
По словам очевидца, в настоящее время на месте трагедии спасатели разбирают завалы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что число пострадавших в результате ураганного ветра в Москве увеличилось до 12, одна девочка погибла.
Также сообщалось, что СК проводит проверку после травмирования двоих детей в Москве во время урагана.
В июне URA.RU передавало, что СК проводит проверку по факту падения дерева на жителя Свердловской области.
RT на русском: последние новости
Власти рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Московской области В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов Депздрав: в результате ураганного ветра в Москве пострадали 17 человек
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной26
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина138
Эрдоган заявил о «новой» угрозе от США40
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство62
Европа против санкций. Что дальше?127
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение