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Ожидается сильный ветер
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Ожидается сильный ветер 

ТВ-МИГ 46 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса newstracker.ru  Спасатели 33 региона бьют тревогу: о информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сегодня на территории Владимирской области ожидается ливень и сильный ветер, порывы которого будут достигать до 18 м/с. Не успокоится непогода и в ночь. А в воскресенье 22 апреля порывы ветра усилятся до 23 м/с. Это практически 83 км/ч.
Пресс-служба МЧС напоминает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения ЧП, связанных нарушением работы систем жизнеобеспечения населения. Например, с порывами на линиях электропередач, обрушением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и старых деревьев.
В связи с этим, жителям не только областного центра, но и всей губернии рекомендуется проявлять осмотрительность, а личный автомобильный транспорт оставлятьь в безопасных местах.
Если ЧП избежать не удастся, то телефоны службы спасения таковы:
«01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).
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