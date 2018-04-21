Стало известно о первых жертвах шторма в столичном регионе

Как минимум один человек погиб во время шторма в Московском регионе — в подмосковных Мытищах мужчину придавило строительной бытовкой, которую опрокинул сильный ветер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Сильный ветер в Мытищах опрокинул бытовку на мужчину. Он погиб на месте», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего в регионе пострадали 17 человек. При этом, по информации ТАСС , только в Москве на данный момент насчитывается 20 пострадавших, среди которых дети.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Twitter о госпитализации четырех детей, один из которых был в тяжелейшем состоянии.

Шторм и гроза в Московском регионе начались днем в субботу, 21 апреля. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, повалены сотни деревьев. Экстренные службы Москвы предупредили о возможном возвращении стихии вечером. В ночь на воскресенье в регионе ожидаются похолодание, дождь и мокрый снег.