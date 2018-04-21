Ещё
Стало известно о первых жертвах шторма в столичном регионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о первых жертвах шторма в столичном регионе 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Как минимум один человек погиб во время шторма в Московском регионе — в подмосковных Мытищах мужчину придавило строительной бытовкой, которую опрокинул сильный ветер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Сильный ветер в Мытищах опрокинул бытовку на мужчину. Он погиб на месте», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что всего в регионе пострадали 17 человек. При этом, по информации ТАСС, только в Москве на данный момент насчитывается 20 пострадавших, среди которых дети.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Twitter о госпитализации четырех детей, один из которых был в тяжелейшем состоянии.
Шторм и гроза в Московском регионе начались днем в субботу, 21 апреля. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, повалены сотни деревьев. Экстренные службы Москвы предупредили о возможном возвращении стихии вечером. В ночь на воскресенье в регионе ожидаются похолодание, дождь и мокрый снег.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты ОЗХО посетили сирийскую Думу53
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина74
Трагедия армянского протеста131
Киев заявил о задержании «российского шпиона»299
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство48
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение