В Обнинске ураган снес часть новостройки 

Сильные порывы ветра повредили часть новостройки в Обнинске. Кадры с места обрушения опубликовали очевидцы.
В городе Обнинск Калужской области ураган обрушил остекление и облицовку нескольких лоджий, а также кирпичную кладку в новостройке жилищного комплекса. Кадры с места событий опубликованы в группе «ВКонтакте» Вокруг Обнинска.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня на Москву обрушился шторм, сопровождаемый ливнями и ветром, два человека погибли, в том числе один ребенок, еще 17 пострадали. Ветер стал валить деревья, ломать металлические конструкции, срывать кровли крыш, калечить случайных прохожих. Сейчас коммунальные службы столицы ликвидируют последствия стихии.
Мощнейший ураган обрушился сегодня на ряд регионов Центральной России. Пострадали Владимирская, Ивановская, Тверская и Тульская области, нарушено электроснабжение в 440 населенных пунктах с населением свыше 21 тысячи человек. Ведутся аварийно-спасательные работы.