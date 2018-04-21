Ещё
В Обнинске ураган снес часть новостройки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Обнинске ураган снес часть новостройки 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сильные порывы ветра повредили часть новостройки в Обнинске. Кадры с места обрушения опубликовали очевидцы.
В городе Обнинск Калужской области ураган обрушил остекление и облицовку нескольких лоджий, а также кирпичную кладку в новостройке жилищного комплекса. Кадры с места событий опубликованы в группе «ВКонтакте» Вокруг Обнинска.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня на Москву обрушился шторм, сопровождаемый ливнями и ветром, два человека погибли, в том числе один ребенок, еще 17 пострадали. Ветер стал валить деревья, ломать металлические конструкции, срывать кровли крыш, калечить случайных прохожих. Сейчас коммунальные службы столицы ликвидируют последствия стихии.
Мощнейший ураган обрушился сегодня на ряд регионов Центральной России. Пострадали Владимирская, Ивановская, Тверская и Тульская области, нарушено электроснабжение в 440 населенных пунктах с населением свыше 21 тысячи человек. Ведутся аварийно-спасательные работы.
ТК «Звезда»: последние новости
Погиб ребенок: стало известно количество пострадавших при урагане в Москве Из-за мощного урагана в аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов В Забайкальском крае пожарные команды ВВО потушили крупный лесной пожар
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На майские праздники готовились теракты195
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина121
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство59
Трагедия армянского протеста228
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной8
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение