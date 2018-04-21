Крупнейшие бури со шквалистым ветром в Москве. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 апреля 2018 года в Москве прошла буря со шквалистым ветром. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин , по предварительным данным, пострадали семеро человек, включая троих детей. Повалены сотни деревьев. Редакция ТАСС — ДОСЬЕ подготовила справку о случаях крупнейших бурь со шквалистым ветром в Москве. В СМИ такие бури зачастую называют ураганами, однако по шкале Бофорта (принята Всемирной метеорологической организацией) ураганом считается ветер с порывами от 32 м/c — шквалов такой силы в Москве синоптики не фиксировали.

Шквал и смерч 1904 года

Одна из сильнейших бурь в Москве произошла 29 июня (16 июня по старому стилю) 1904 года. Она сопровождалась смерчем, который, зародившись в Тульской губернии, прошел над восточными окраинами города. Непогода сопровождалась сильным ливнем. Вековые деревья вырывало с корнями, с крыш домов срывало железные листы, сносило телеграфные и телефонные столбы. В Москве было повреждено 608 владений, разрушены постройки в Сокольниках и Лефортово, уничтожена Анненгофская роща. Были практически снесены близлежащие деревни Люблино, Карачарово. Погибли не менее девяти человек, ранения получили свыше 800.

Рекорд 1984 года

25 июня 1984 года в Москве был зафиксировали рекордный порыв шквалистого ветра — его скорость составляла 28 м/с. Погибших не было, стихия сильно повредила лес в районе подмосковного аэропорта Шереметьево

1998 год Одна из сильнейших бурь произошла 20 июня 1998 года. Шквалистый ветер, сопровождаемый интенсивной грозой, ливнем и градом, обрушился на московский регион в конце дня. В районе метеостанций ВДНХ и Тушино скорость ветра достигала 15 м/с, МГУ — 20 м/с, а в Подмосковье — местами 30 м/с. Причиной непогоды стало столкновение антициклона с центром над Средней Волгой, принесшим жару (в дневные часы воздух раскалялся до +30-34 градусов), и пришедшей с запада более холодной полярной воздушной массой. Кучево-дождевая облачность с вершинами отдельных облаков достигала 14 км, разница температур фронтов составляла до 10 градусов. Шквалом было повалено несколько тысяч деревьев (только в Центральном административном округе столицы — более 2 тыс.), нарушено освещение 193 улиц, от электроснабжения отключено 905 домов, повреждения получили 2 тыс. 157 жилых домов, а также припаркованные автомобили, упало несколько сотен рекламных щитов, подтоплены улицы города. В Зеленограде упал башенный кран, порывами ветра сломало крест на Новодевичьем монастыре, частично сорвало крышу у Большого Кремлевского дворца и Большого театра. 21 июня сообщалось о восьми погибших в Москве и области, в дальнейшем эта цифра выросла до 11. В столичные больницы обратились 165 человек, из них 129 были госпитализированы.

Повторение рекорда в 2001 году

24 июля 2001 года жители севера, северо-востока и востока столицы пережили сильный шквал с проливным дождем и грозой. Наиболее сильные порывы ветра отмечались в Северном административном округе и в районе ВДНХ — 28 м/с (повторен рекорд 1984 года). Средняя скорость порывов ветра в других районах составляла 20-23 м/с, в центре столицы они доходили до 14 м/с. Падали деревья, рекламные щиты, со строений и домов срывало куски кровли. В районе ВДНХ затопило все автомагистрали, несколько станций метро, среди них «Бибирево» и «Алтуфьево», из-за подтоплений закрыли для пассажиров. В результате шквала и грозы погибли шесть человек, более 50 получили травмы.

2010 год 20 июля 2010 года шквалистый ветер с порывами, достигавшими 20 м/с, повалил в Москве более 700 деревьев, при этом пострадали семь человек. Рухнувшие деревья на непродолжительное время затрудняли движение на наземных участках Сокольнической и Арбатско-Покровской линий метро. В Измайловском парке два человека получили сильные ожоги в результате удара молнии.

2016 год В ночь с 13 на 14 июля 2016 года в Москве наблюдался сильный шквалистый ветер. Непогода подошла к столице с запада и началась вечером 13 июля с редкого природного явления — «сухой грозы» (фиксировалось по 30 вспышек за минуту). Затем последовали сильные ливни со шквалистым усилением ветра, местами отмечался град. Порывы ветра достигали 21 м/с в Тушино, ВДНХ и Внуково . Сильнее всего пострадали Зеленоград, Северо-Восточный, Центральный и Юго— Восточный административные округа. Штормовой ветер срывал крыши с домов, повалил более 1 тыс. деревьев, повреждения получили более 120 автомобилей. Из-за упавшего дерева на контактную сеть на полчаса было остановлено движение поездов между станциями метро «Багратионовская» и «Филевский парк». Пострадали девять горожан, в том числе два человека — от удара молнии. В Подмосковье погибли два человека.

Повторение рекорда в 2017 году