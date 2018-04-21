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Спасатели МЧС спасли рыбаков, терпящих бедствие в Приозерском районе
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Спасатели МЧС спасли рыбаков, терпящих бедствие в Приозерском районе 

Ivyborg.ru 45 минут назад
Два рыбака-любителя не смогли самостоятельно выгрести к берегу у поселка Моторное. Сильное течение сносило их на открытую воду. Их вытащили спасатели МЧС
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщиои, что 21 апреля в 9:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об опасной ситуации. Два рыбака не могли самостоятельно выбраться на берег.
К предполагаемому месту нахождения рыбаков были направлены дежурная смена поисково-спасательного отряда города Приозерска, специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, полиция и скорая помощь.
В 11:35 лодка с людьми была обнаружена, и к полудню пострадавшие были доставлены на берег. Всего к поисковым работам было привлечено 12 человек и 5 единиц техники.
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