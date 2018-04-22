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В МЧС рассказали о последствиях урагана в Москве
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В МЧС рассказали о последствиях урагана в Москве 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Почти 600 деревьев упали во время урагана в Москве, крыши более 30 домов и 92 машины получили повреждения, сообщается на сайте МЧС России.
"Произошли падения более 580 деревьев, трех рекламных щитов, получили повреждения 92 единицы личного автотранспорта", — говорится в сообщении МЧС.
Ураган также повредил крыши более 30 жилых домов. Из-за непогоды задержалось движение четырех электричек, ещё четыре поезда на МЦК задержались на полчаса.
В Подмосковье, по данным МЧС, 655 домов в 25 населённых пунктах остались без света, упали более 145 деревьев, повреждены 17 автомобилей.
"На Московской железной дороге произошла задержка в движении 31 пассажирского пригородного электропоезда и двух пассажирских поездов дальнего следования от 6 минут до 2 часов", — отмечается в сообщении.
Поваленные деревья и перевернутые гаражи — последствия урагана в Москве
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