Более 500 сотрудников МЧС ликвидируют последствия непогоды в Москве

МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. Сотрудники МЧС патрулируют лесопарковые зоны и водоемы в Москве из-за непогоды. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве, в ликвидации последствий стихии и информировании населения задействованы 56 групп общей численностью более 500 человек.

"Районы лесопарковых зон и водоемов патрулируют сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов. Они информируют население о непогоде и рекомендуют переждать ее в капитальных строениях", — сказал представитель ГУ МЧС.

Кроме того, пожарные в местах выезда по громкой связи, установленной на пожарных машинах, также информируют население о неблагоприятных погодных явлениях.

Ранее в субботу ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды: грозе, штормовом ветре и резком понижении температуры воздуха.