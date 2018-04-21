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МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Нижегородской области
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МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Усиление юго-западного ветра порывами до 18 м/с и сильные дожди ожидаются в Нижегородской области до конца дня 21 апреля. Неблагоприятные погодные условия также сохранятся 22 апреля. Об этом предупреждает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.
По данным МЧС, сильный ветер и дождь могут привести к возникновению опасных ситуаций. Возможно повреждение линий электропередачи, подтопление участков дорог, низководных мостов и придомовых территорий. Также прогнозируется увеличение числа ДТП.
МЧС рекомендует нижегородцам соблюдать все меры предосторожности, не пользоваться личным транспортом без особой необходимости, а если это невозможно, передвигаться следует с максимально низкой скоростью. Если вас застал дождь, не пытайтесь укрыться в подземных переходах и других углубленных помещениях. Лучше переждать непогоду в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
Напомним, снегопады ожидаются в Нижнем Новгороде 22 апреля.
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