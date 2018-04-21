МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Нижегородской области

Усиление юго-западного ветра порывами до 18 м/с и сильные дожди ожидаются в Нижегородской области до конца дня 21 апреля. Неблагоприятные погодные условия также сохранятся 22 апреля. Об этом предупреждает ЦУКС ГУ МЧС России по региону. По данным МЧС, сильный ветер и дождь могут привести к возникновению опасных ситуаций. Возможно повреждение линий электропередачи, подтопление участков дорог, низководных мостов и придомовых территорий. Также прогнозируется увеличение числа ДТП. МЧС рекомендует нижегородцам соблюдать все меры предосторожности, не пользоваться личным транспортом без особой необходимости, а если это невозможно, передвигаться следует с максимально низкой скоростью. Если вас застал дождь, не пытайтесь укрыться в подземных переходах и других углубленных помещениях. Лучше переждать непогоду в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Напомним, снегопады ожидаются в Нижнем Новгороде 22 апреля.