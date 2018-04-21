Ураганный ветер оторвал часть кровли спортивного корпуса МФТИ в Долгопрудном 

В субботу шквалистый ветер оторвал часть кровли у спортивного корпуса Московского физико-технического института (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном, сообщил РИАМО представитель пресс-службы института.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град.
«Оторвало небольшой кусок верхнего покрытия спортивного комплекса МФТИ», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.
Во время урагана в Москве пострадали 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, спасти не удалось. Власти Подмосковья на данный момент подтвердили смерть одного человека.