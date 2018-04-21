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Ураганный ветер оторвал часть кровли спортивного корпуса МФТИ в Долгопрудном
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Ураганный ветер оторвал часть кровли спортивного корпуса МФТИ в Долгопрудном 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
В субботу шквалистый ветер оторвал часть кровли у спортивного корпуса Московского физико-технического института (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном, сообщил РИАМО представитель пресс-службы института.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град.
«Оторвало небольшой кусок верхнего покрытия спортивного комплекса МФТИ», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.
Во время урагана в Москве пострадали 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, спасти не удалось. Власти Подмосковья на данный момент подтвердили смерть одного человека.
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 Ещё 2 источника 
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