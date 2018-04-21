Ураганный ветер оторвал часть кровли спортивного корпуса МФТИ в Долгопрудном

В субботу шквалистый ветер оторвал часть кровли у спортивного корпуса Московского физико-технического института (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном , сообщил РИАМО представитель пресс-службы института.

Ураган накрыл Москву Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град.

«Оторвало небольшой кусок верхнего покрытия спортивного комплекса МФТИ», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.