В Тульской области почти пять тысяч человек остаются без света

Отмечается, что с вечера субботы из-за неблагоприятных погодных условий — дождя, сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду — происходят массовые аварийные отключения.

По данным ведомства на 04.00 мск 22 апреля, «без электроснабжения остаются: бытовые потребители 38 населенных пунктов (около 4 800 человек); социально значимые объекты — 3».

Без света на 00.00 мск 22 апреля оставались около 6,7 тысячи человек.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 22 бригады в составе 44 человек и 22 единиц специальной техники.