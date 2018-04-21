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Упавший в Хакасии самолет наполовину находится в воде
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Упавший в Хакасии самолет наполовину находится в воде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Упавший в Хакасии самолет находится наполовину в воде, погибших еще не извлекли из кабины, сообщили РИА Новости в Единой диспетчерской службе по Абакану.
"Самолет находится наполовину в воде. Погибших еще даже не извлекли из самолета. Жертв или разрушений на земле нет. Борт упал за пределами населенных пунктов. Работают пожарные на месте", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в 16.35 (12.35 мск) от службы 112 поступила информация о том, что в районе дачного общества Орбита (2-3 км в сторону населенного пункта Кайбалы МО Алтайский район) произошла жесткая посадка легкомоторного (двухместного) самолета. Погибли два человека. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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