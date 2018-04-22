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В Центральной России без элетроснабжения остаются около 14 тысяч человек
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В Центральной России без элетроснабжения остаются около 14 тысяч человек 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Newsru.com
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Почти 14 тысяч человек в Центральном федеральном округе (ЦФО) остаются без электроснабжения после урагана, следует из материалов, опубликованных на сайте Минэнерго.
Ранее сообщалось, что в регионах Центральной России в субботу усилились порывы ветра до 25 метров в секунду, местами прошел дождь и снег. Число обесточенных населенных пунктов в ЦФО достигало 900, сообщал Центральный региональный центр МЧС.
Как отмечается, в Тверской области без электроснабжения остаются около 10,3 тысячи человек, во Владимирской — около 800 человек, в Рязанской — около 2,1 тысячи человек, в Тульской — около 600 человек.
По данным Минэнерго, в общей сложности в четырех регионах к ликвидации последствий урагана привлечены 150 бригад в составе 501 человека и 160 единиц специальной техники.
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