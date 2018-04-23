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В Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах восстановлено энергоснабжение
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В Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах восстановлено энергоснабжение 

Авторадио 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах России всю ночь восстанавливали энергоснабжение в оставшихся без света районах. Из-за шторма частично или полностью были обесточены более тысячи населенных пунктов. Сейчас электричество дали почти везде, за исключением нескольких районов Тверской области. Шторм бушевал два дня, скорость ветра в порывах достигала почти ураганных значений: 25-30метров в секунду. Повалено более полутора тысяч деревьев. Сорвана кровля с 60 зданий, повреждено больше 150 автомобилей. Тем временем, на Кировскую область обрушился мощный снегопад. Всего за три часа намело практически зимние сугробы.
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