Ураган оставил без электричества более 40 тысяч человек в центральной России 

Более 40 тыс. человек остаются без электроснабжения в Центральном федеральном округе России из-за последствий непогоды в субботу. Эти данные приводит Минэнерго, передает ТАСС.
Нарушено энергоснабжение в Москвой и Тульской областях, это затронуло, в обще сложности, около 10 тысяч человек.
С вечера субботы из-за дождя, грозы и сильного ветра произошли массовые аварийные отключения в энергосетях в ряде регионов центральной России. К полуночи воскресенья без электроснабжения в Подмосковье остались около 9,4 тысячи человек.