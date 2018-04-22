Ещё
Ураган оставил без электричества более 40 тысяч человек в центральной России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия ударила по "ахиллесовой пяте НАТО"
Россия ударила по "ахиллесовой пяте НАТО"

Ураган оставил без электричества более 40 тысяч человек в центральной России 

BFM.RU 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 40 тыс. человек остаются без электроснабжения в Центральном федеральном округе России из-за последствий непогоды в субботу. Эти данные приводит Минэнерго, передает ТАСС.
Нарушено энергоснабжение в Москвой и Тульской областях, это затронуло, в обще сложности, около 10 тысяч человек.
С вечера субботы из-за дождя, грозы и сильного ветра произошли массовые аварийные отключения в энергосетях в ряде регионов центральной России. К полуночи воскресенья без электроснабжения в Подмосковье остались около 9,4 тысячи человек.
BFM.RU: последние новости
На острове Ява произошло землетрясение, есть погибшие В Москву идут снег с дождем и сильный ветер Умерла Нина Дорошина — звезда фильма «Любовь и голуби»
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немцы хотят вернуть Россию в G8179
Эстонец избил украинца из-за спора о России192
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ105
Умер самый старый человек на Земле16
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной59
Видео
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение