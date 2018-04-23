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Энергоснабжение в ЦФО после урагана практически восстановлено
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Энергоснабжение в ЦФО после урагана практически восстановлено 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА Новости
Энергоснабжение в регионах Центрального федерального округа, которое было нарушено из-за урагана, практически полностью восстановлено. В МЧС отметили, что осталось подключить его в одном населенном пункте в Тверской области, где проживают 300 человек. 21 апреля в результате разгула стихии пострадали более 10 регионов в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, в том числе Москва. Ураган оставил без света около 1,5 тыс. населенных пунктов. В Москве в результате урагана погибла девочка-подросток, 17 пострадали.
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