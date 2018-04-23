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Энергоснабжение Центральной России восстановлено
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Энергоснабжение Центральной России восстановлено 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Вести.Ru
К утру 23 апреля энергетики восстановили подачу электроэнергии во всех пострадавших от урагана регионах ЦФО, сообщили в Центральном региональном центре МЧС России.
— По состоянию на 6 часов энергоснабжение полностью восстановлено во Владимирской, Ивановской, Московской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях. Без электричества остаются 290 жителей одного населенного пункта в Тверской области, — рассказали спасатели.
Меж тем Минэнерго в сводке на 8 часов утра сообщает о перебоях с подачей энергии в 301 тверское селение общим числом жителей 5900 человек. К ликвидации последствий урагана привлечена 151 аварийно-восстановительная бригада: 597 человек и 169 единиц техники.
На выходных мощный циклон из Скандинавии принес в Центральную Россию резкое похолодание и обильные осадки вплоть до снега. Ливни и ураганный ветер вызвали массовые отключения на распределительных электросетях. В ночь на 22 апреля число обесточенных в ЦФО достигало 40 тысяч человек.
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