Энергоснабжение Центральной России восстановлено

К утру 23 апреля энергетики восстановили подачу электроэнергии во всех пострадавших от урагана регионах ЦФО, сообщили в Центральном региональном центре МЧС России.

— По состоянию на 6 часов энергоснабжение полностью восстановлено во Владимирской, Ивановской, Московской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях. Без электричества остаются 290 жителей одного населенного пункта в Тверской области , — рассказали спасатели.

Меж тем Минэнерго в сводке на 8 часов утра сообщает о перебоях с подачей энергии в 301 тверское селение общим числом жителей 5900 человек. К ликвидации последствий урагана привлечена 151 аварийно-восстановительная бригада: 597 человек и 169 единиц техники.