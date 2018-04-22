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Более 180 населенных пунктов Центральной России остаются без света после урагана
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Более 180 населенных пунктов Центральной России остаются без света после урагана 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
В настоящее время более 180 населенных пунктов остаются без электричества после шквалистого ветра, обрушившегося на регионы Центральной России. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы Центрального регионального центра МЧС.
Как уточняется, в зоне ограниченного электроснабжения сейчас остаются жители Тульской и Тверской областей — это 181 населенный пункт с населением более 8 тысяч человек.
В четырех субъектах Центрального федерального округа (Московская, Ивановская, Смоленская и Рязанская области) аварийно-восстановительные работы уже завершились.
В субботу, 21 апреля, от стихии пострадали 12 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, в том числе Москва. Ветер с порывами до 25 метров в секунду оставил без электроснабжения более 900 населенных пунктов, напоминает ТАСС.
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