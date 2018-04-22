Более 180 населенных пунктов Центральной России остаются без света после урагана

В настоящее время более 180 населенных пунктов остаются без электричества после шквалистого ветра, обрушившегося на регионы Центральной России . Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы Центрального регионального центра МЧС

Как уточняется, в зоне ограниченного электроснабжения сейчас остаются жители Тульской и Тверской областей — это 181 населенный пункт с населением более 8 тысяч человек.

В четырех субъектах Центрального федерального округа (Московская, Ивановская, Смоленская и Рязанская области) аварийно-восстановительные работы уже завершились.