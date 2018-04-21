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В МЧС прокомментировали сообщения о возгорании в «Москва-Сити»
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В МЧС прокомментировали сообщения о возгорании в «Москва-Сити» 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В управлении МЧС России по Москве опровергли сообщения о том, что в комплексе «Москва-Сити» произошел пожар. Об этом сообщает RT.
"Наши подразделения прибыли. Сейчас осуществляется поэтажная проверка. Признаков загорания не обнаружено, обстановка спокойная", — отметили в МЧС.
При этом в ведомстве отметили, что в здании сработала система оповещения о пожаре, после чего находившиеся внутри люди самостоятельно покинули здание.
Ранее СМИ сообщили, что в башне «ОКО» произошло возгорание, из здания было эвакуировано более 300 человек.
Ранее сообщалось, что в Москве эвакуировали здание Государственной думы.
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