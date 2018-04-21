В МЧС прокомментировали сообщения о возгорании в «Москва-Сити»

В управлении МЧС России по Москве опровергли сообщения о том, что в комплексе «Москва-Сити» произошел пожар. Об этом сообщает RT.

"Наши подразделения прибыли. Сейчас осуществляется поэтажная проверка. Признаков загорания не обнаружено, обстановка спокойная", — отметили в МЧС.

При этом в ведомстве отметили, что в здании сработала система оповещения о пожаре, после чего находившиеся внутри люди самостоятельно покинули здание.

Ранее СМИ сообщили, что в башне «ОКО» произошло возгорание, из здания было эвакуировано более 300 человек.