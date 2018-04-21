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Сразу в 36 российских регионах в эти выходные прогнозируется высокая пожарная опасность
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Сразу в 36 российских регионах в эти выходные прогнозируется высокая пожарная опасность 

Авторадио 59 минут назад
Природные пожары охватывают все больше российских регионов. Лес уже горит в Сибири и на Дальнем Востоке. Крайне сложная ситуация в Амурской области. Там огнем охвачено почти 90 тысяч гектаров. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Накануне самолет-амфибия Бе-200 спас от огня село Соколовку. Остановить пламя, которое раздувал сильный ветер, удалось в считанных метрах от жилых домов. Еще один самолет тушит пожары в Хинганском заповеднике. На помощь местным спасателям прибыли их коллеги и техника из других регионов.
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