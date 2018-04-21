Пятеро человек погибли при крушении драконовых лодок на реке в Гуанси-Чжуанском автономном районе

Наньнин, 21 апреля / Синьхуа / — В субботу в 13:40 две драконовые лодки потерпели крушение на реке Таохуа на территории района Сюфэн г. Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая . В результате пять человек погибли. К настоящему времени связь была потеряна еще со многими людьми.

По поступившей из Гуйлиньской городской администрации информации, при крушении лодок 60 человек оказались в воде. Большая часть из пострадавших сошли на берег. Двое из них доставлены в больницы, и сейчас их жизни ничто не угрожает благодаря усилиям врачей.

Поисково-спасательные работы продолжаются. -0-