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Пятеро человек погибли при крушении драконовых лодок на реке в Гуанси-Чжуанском автономном районе
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Пятеро человек погибли при крушении драконовых лодок на реке в Гуанси-Чжуанском автономном районе 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Наньнин, 21 апреля /Синьхуа/ — В субботу в 13:40 две драконовые лодки потерпели крушение на реке Таохуа на территории района Сюфэн г. Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. В результате пять человек погибли. К настоящему времени связь была потеряна еще со многими людьми.
По поступившей из Гуйлиньской городской администрации информации, при крушении лодок 60 человек оказались в воде. Большая часть из пострадавших сошли на берег. Двое из них доставлены в больницы, и сейчас их жизни ничто не угрожает благодаря усилиям врачей.
Поисково-спасательные работы продолжаются. -0-
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