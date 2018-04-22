При столкновении «драконовых» лодок в Китае погибли 11 человек

На реке Таохуцзян в округе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая столкнулись «лодки-драконы».

В результате инцидента с лодками на реке Таохуацзян на юге Китая погибли 11 человек, еще шесть человек пропали без вести.

Как сообщает информационный портал Sina, происшествие случилось в ходе тренировок на лодках для традиционных соревнований в день Праздника лета. Две лодки с украшениями в видео головы и хвоста дракона перевернулись после столкновения.

В воде оказалось около 60 человек. Двух пострадавших госпитализировали. На месте случившегося работают спасатели и полиция. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут пропавших без вести.