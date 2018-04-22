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При столкновении «драконовых» лодок в Китае погибли 11 человек
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При столкновении «драконовых» лодок в Китае погибли 11 человек 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На реке Таохуцзян в округе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая столкнулись «лодки-драконы».
В результате инцидента с лодками на реке Таохуацзян на юге Китая погибли 11 человек, еще шесть человек пропали без вести.
Как сообщает информационный портал Sina, происшествие случилось в ходе тренировок на лодках для традиционных соревнований в день Праздника лета. Две лодки с украшениями в видео головы и хвоста дракона перевернулись после столкновения.
В воде оказалось около 60 человек. Двух пострадавших госпитализировали. На месте случившегося работают спасатели и полиция. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут пропавших без вести.
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