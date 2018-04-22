Штормовое предупреждение: ветер в Башкирии усилится до 25 метров в секунду

— 22 апреля днем и в первой половине ночи 23 апреля местами по республике ожидается очень сильный ветер южного направления порывами 20–25 метров в секунду, — сообщила начальник Башгидрометцентра Вилора Горохольская.

Новая рабочая неделя начнётся с дождей. В ночь на понедельник по республике осадки, днём небольшой дождь, в юго-восточных районах — до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 0… +5 °С, днем +7… +12 °С.

МЧС республики советует проявлять осторожность и без необходимости не покидать дома.

— Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, — рекомендуют спасатели. — Старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, не оставляйте вблизи них свои автомобили.