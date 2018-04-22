Ещё
Штормовое предупреждение: ветер в Башкирии усилится до 25 метров в секунду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штормовое предупреждение: ветер в Башкирии усилится до 25 метров в секунду 

ufa1.ru 39 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение.
— 22 апреля днем и в первой половине ночи 23 апреля местами по республике ожидается очень сильный ветер южного направления порывами 20–25 метров в секунду, — сообщила начальник Башгидрометцентра Вилора Горохольская.
Новая рабочая неделя начнётся с дождей. В ночь на понедельник по республике осадки, днём небольшой дождь, в юго-восточных районах — до умеренного.
Температура воздуха ночью составит 0… +5 °С, днем +7… +12 °С.
МЧС республики советует проявлять осторожность и без необходимости не покидать дома.
— Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, — рекомендуют спасатели. — Старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, не оставляйте вблизи них свои автомобили.
ufa1.ru: последние новости
Погрелись, и хватит: в Башкирии изменится погода В Башкирии резко похолодает Где башкиры, ребята: Руслан Белый прошелся катком юмора по Уфе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»155
Немцы хотят вернуть Россию в G8222
Эстонец избил украинца из-за спора о России258
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ212
Умер самый старый человек на Земле35
Видео
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение