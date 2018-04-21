На Самарскую область надвигается штормовой ветер с дождём 

Закрыть окна, убрать машину в гараж и сидеть дома советуют сотрудники регионального МЧС в ближайшие сутки. Штормовой ветер с дождём идут на Самарскую область. Тёплое безветрие кончилось, говорят синоптики и отмечают, что в ближайшие сутки температура в 63 регионе понизится относительно средних значений для этого времени года. Так, по области воскресным днём ожидается +8…+13, в Самаре — +10…+12 °C. Зонтами стоит запастись жителям большинства районов области. При этом дождь будет сопровождаться штормовыми порывами ветра — до 20 м/с.
Фото: Архив ГУ МЧС России по Самарской области