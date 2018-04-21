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При пожаре в бытовках в центре Москвы погиб один человек
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При пожаре в бытовках в центре Москвы погиб один человек 

Говорит Москва 36 минут назад
Там уточнили, что пожар произошёл на Малой Ордынке, площадь возгорания составила 20 кв. метров. На данный момент огонь потушен. Выясняются все обстоятельства ЧП.
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