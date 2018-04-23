Депздрав: В больницах остаются 14 пострадавших во время шторма в Москве

В медучреждениях столицы остаются 14 пострадавших в результате шторма, произошедшего в Москве 21 апреля 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«На текущий момент в городских больницах остаются 14 человек, в том числе один ребенок. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Все пациенты под постоянным наблюдением врачей, проводятся регулярные консилиумы с участием главных внештатных специалистов департамента здравоохранения Москвы, все запланированные оперативные вмешательства выполняются», — заявил А. Хрипун.

Он отметил, что двух ранее госпитализированных пострадавших уже выписали домой на амбулаторное наблюдение.

В субботу, 21 апреля, на Москву обрушились ураган и грозы. Ранее сообщалось, что службы комплекса городского хозяйства убрали и вывезли на утилизацию 1,2 тыс. поваленных деревьев, ураганом было повреждено около 30 кровель, которые были оперативно восстановлены.