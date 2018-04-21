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Внимание! МЧС ввело в Ярославской области «жёлтый» уровень опасности
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Внимание! МЧС ввело в Ярославской области «жёлтый» уровень опасности 

76.ru 17 минут назад
Фото: 76.ru
Специалисты МЧС предупредили ярославцев о надвигающейся непогоде и объявили жёлтый уровень опасности. При этом всем жителям региона стоит быть предельно бдительными и осторожными.
— В ближайшие 3 часа по Ярославской области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, местами гроза, с сохранением погодных условий ночью и днем 22 апреля, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области.
И это ещё не всё. Синоптики прогнозируют, что в Ярославле заметно похолодает и повалит снег. А осадков ожидается много. Мы уже писали о том, какой будет погода в ближайшие дни и на Первомай.
На Москву уже сегодня обрушился ураган. Всё закончилось плачевно. На данную минуту ленты федеральных информагентств сообщают, что из-за него уже погибли 12 человек, в том числе одна маленькая девочка. Более десяти человек сейчас в больницах, двое — в тяжёлом состоянии.
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ОФИЦИАЛЬНО
Что такое «жёлтый» уровень опасности
Стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры). Они обычны для территории России, но временами могут представлять угрозу для отдельных видов социально-экономической деятельности.
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