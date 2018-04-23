Молодой красноярец погиб на железной дороге от удара током

Красноярске , на станции Злобино в Кировском районе города, ночью 22 апреля произошел трагический инцидент: молодой человек погиб от удара током. Его тело местные жители заметили на железнодорожной цистерне, вызвали спасателей и полицию. Вскоре была установлена личность погибшего.

По преварительной информации, парень забрался на электроопору и попал под удар электрической дуги высоковольтной контактной сети.