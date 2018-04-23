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Молодой красноярец погиб на железной дороге от удара током
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Молодой красноярец погиб на железной дороге от удара током 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске, на станции Злобино в Кировском районе города, ночью 22 апреля произошел трагический инцидент: молодой человек погиб от удара током. Его тело местные жители заметили на железнодорожной цистерне, вызвали спасателей и полицию. Вскоре была установлена личность погибшего.
По преварительной информации, парень забрался на электроопору и попал под удар электрической дуги высоковольтной контактной сети.
Следственный комитет по Красноярскому краю проводит проверку обстоятельств происшествия.
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