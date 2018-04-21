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Пожар произошел в квартире на северо-западе Москвы
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Пожар произошел в квартире на северо-западе Москвы 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
В столичном районе Северно Тушино в квартире произошло возгорание. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
«В квартире на втором этаже д. 16, корп. 3 по ул. Планерная произошло возгорание на площади 5 кв. м. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар. Информация о пострадавших не поступала», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что указанную квартиру в момент возгорания самостоятельно покинул ребенок, он не пострадал.
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