Пожар произошел в квартире на северо-западе Москвы

В столичном районе Северно Тушино в квартире произошло возгорание. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

«В квартире на втором этаже д. 16, корп. 3 по ул. Планерная произошло возгорание на площади 5 кв. м. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар. Информация о пострадавших не поступала», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что указанную квартиру в момент возгорания самостоятельно покинул ребенок, он не пострадал.