Один человек погиб при пожаре в квартире в Южном Тушино

В результате возгорания в квартире одного из жилых домов на северо-западе столицы погиб один человек, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах города.

«В жилом доме, расположенном по адресу: проезд Донелайтиса, д. 32, произошло возгорание в квартире постельных принадлежностей и личных вещей. В результате пожара погиб один человек», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте инцидента находятся оперативные службы города, которые ликвидируют последствия произошедшего.