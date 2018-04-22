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Один человек погиб при пожаре в квартире в Южном Тушино
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Один человек погиб при пожаре в квартире в Южном Тушино 

Агентство «Москва» 38 минут назад
В результате возгорания в квартире одного из жилых домов на северо-западе столицы погиб один человек, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах города.
«В жилом доме, расположенном по адресу: проезд Донелайтиса, д. 32, произошло возгорание в квартире постельных принадлежностей и личных вещей. В результате пожара погиб один человек», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте инцидента находятся оперативные службы города, которые ликвидируют последствия произошедшего.
Агентство «Москва»: последние новости
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