Свыше 50 самолетов китайского производства доставлены в страны вдоль «Пояса и пути»

Харбин , 21 апреля / Синьхуа / — Более 50 самолетов серии «Юнь-12» /Y-12/ китайского производства были доставлены в восемь стран и регионов, расположенных вдоль «Пояса и пути». Об этом заявила Харбинская корпорация самолетостроительной промышленности /Harbin Aircraft Industry Group Co., Ltd, HAIG/.

Последние два самолета «Юнь-12E» были доставлены в Непал 17 апреля. Они будут использоваться для авиаперевозок на короткие расстояния внутри Непала.

До этого Непал купил у Китая два самолета «Юнь-12E» в 2014 и 2017 гг. соответственно. Эти самолеты уже совершили 1725 часов безопасных полетов и внесли выдающийся вклад в доставку гуманитарной помощи после сильного землетрясения в Непале в 2015 году.

Корпорация HAIG, расположенная в городе Харбин на северо-востоке Китая, является поставщиком компонентов для международных самолетостроительных предприятий, включая Боинг и Аэробус. Она также собственными силами производит вертолеты, легкие региональные самолеты и другие летательные средства.

Самолеты серии «Юнь-12» являются легкими и многоцелевыми самолетами. Данные двухмоторные самолеты с высоко расположенными крыльями предназначены как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Они также могут использоваться для прыжков с парашютом и туризма.