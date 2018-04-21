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Свыше 50 самолетов китайского производства доставлены в страны вдоль «Пояса и пути»
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Свыше 50 самолетов китайского производства доставлены в страны вдоль «Пояса и пути» 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Харбин, 21 апреля /Синьхуа/ — Более 50 самолетов серии «Юнь-12» /Y-12/ китайского производства были доставлены в восемь стран и регионов, расположенных вдоль «Пояса и пути». Об этом заявила Харбинская корпорация самолетостроительной промышленности /Harbin Aircraft Industry Group Co., Ltd, HAIG/.
Последние два самолета «Юнь-12E» были доставлены в Непал 17 апреля. Они будут использоваться для авиаперевозок на короткие расстояния внутри Непала.
До этого Непал купил у Китая два самолета «Юнь-12E» в 2014 и 2017 гг. соответственно. Эти самолеты уже совершили 1725 часов безопасных полетов и внесли выдающийся вклад в доставку гуманитарной помощи после сильного землетрясения в Непале в 2015 году.
Корпорация HAIG, расположенная в городе Харбин на северо-востоке Китая, является поставщиком компонентов для международных самолетостроительных предприятий, включая Боинг и Аэробус. Она также собственными силами производит вертолеты, легкие региональные самолеты и другие летательные средства.
Самолеты серии «Юнь-12» являются легкими и многоцелевыми самолетами. Данные двухмоторные самолеты с высоко расположенными крыльями предназначены как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Они также могут использоваться для прыжков с парашютом и туризма.
На данный момент самолеты серии «Юнь-12» были проданы более чем 30 странам и регионам мира, включая США и Россию. -0-
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