В Тихвине из-за паводков затопило монастырь 

Жилые постройки XVIII и XIX века, входящие в архитектурный ансамбль Тихвинского монастыря, признанного объектом культурного наследия, оказались затоплены.
Напомним, ранее МЧС Ленобласти предупреждало, что в трех районах региона — Тихвинском, Тосненском и Волховском — уровень воды на гидропостах подобрался к критическим отметкам. Специалисты МЧС также рассказали ivbg.ru как себя вести, если вода подступила к порогу вашего дома, а также что делать в случае наводнения, чтобы обойтись меньшими потерями.