Ещё
В Тихвине из-за паводков затопило монастырь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тихвине из-за паводков затопило монастырь 

Ivyborg.ru 17 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Жилые постройки XVIII и XIX века, входящие в архитектурный ансамбль Тихвинского монастыря, признанного объектом культурного наследия, оказались затоплены.
Напомним, ранее МЧС Ленобласти предупреждало, что в трех районах региона — Тихвинском, Тосненском и Волховском — уровень воды на гидропостах подобрался к критическим отметкам. Специалисты МЧС также рассказали ivbg.ru как себя вести, если вода подступила к порогу вашего дома, а также что делать в случае наводнения, чтобы обойтись меньшими потерями.
Ivyborg.ru: последние новости
Масштабные учения МЧС по предотвращению половодья начались во всех регионах РФ Река Сестра вышла из берегов: несколько домов в Солнечном затопило. Фото Спасатели Выборгского района потушили лесной пожар в Рощино
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сообщила хорошую новость118
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»460
Умер Евгений Звягин4
Макрон дал совет по общению с Путиным61
Россия получила неожиданную помощь85
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
США и союзники отказались покидать Сирию
В мире Ближний Восток
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение