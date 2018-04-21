Лесной пожар в Ногинском районе тушили около 9 часов

Горение лесной подстилки зафиксировали на территории Московского военного лесничества в Ногинском районе Подмосковья , пожар тушили почти 9 часов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по московской области.

«В 11:30 20 апреля от диспетчера РДС ГАУ МО «Центрлесхоз» поступила информация о возникновении очага лесного пожара в Московском военном лесничестве, Ногинском участковом лесничестве (квартал — 103, выдел — 42), в 3 километрах северо-восточнее от деревни Соколово Ногинского района», — говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарного подразделения от Московского военного лесничества было установлено, что происходит горение лесной подстилки на площади 1 гектар.

В 19:50 — локализация пожара на площади 2,2 гектара. В 20:25 — полная ликвидация лесного пожара.

С начала пожароопасного периода 2018 года на территории Московской области всего возникло четыре очага природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на два очага или на 33,3%) на общей площади 5,29 гектара (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 1,88 гектара, на 55,13%).

Также с начала 2018 на территории Московской области зарегистрировано 1184 выезда в связи с возгоранием травы на общей площади 12,62 гектара.