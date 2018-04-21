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Почти 20 самолетов не могут вылететь из столичных аэропортов
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Почти 20 самолетов не могут вылететь из столичных аэропортов 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Во Внукове задержано два рейса.
Почти 20 рейсов задержаны и отменены в аэропортах столицы.
Так, согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 9:26 по московскому времени, семь рейсов отменили в аэропорту Домодедово, еще три задержали. Во Внукове задержано два рейса.
Кроме того, два самолета не могут вылететь из аэропорта Шереметьево из-за задержки рейсов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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