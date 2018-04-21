Почти 20 самолетов не могут вылететь из столичных аэропортов

Во Внукове задержано два рейса. Почти 20 рейсов задержаны и отменены в аэропортах столицы. Так, согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 9:26 по московскому времени, семь рейсов отменили в аэропорту Домодедово , еще три задержали. Во Внукове задержано два рейса. Кроме того, два самолета не могут вылететь из аэропорта Шереметьево из-за задержки рейсов. Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов: ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Самолет рейса Москва-Иркутск совершил незапланированную посадку из-за болезни пассажира Эксперт: стоячие места опасны для авиапассажиров