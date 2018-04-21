Пассажиры 30 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 21 апреля 

В аэропорту «Внуков» отложены вылеты девяти самолетов.
Вечером в субботу, 21 апреля, 30 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах.
По состоянию на 20:15 по московскому времени, согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту «Внуков» отложены вылеты девяти самолетов. В свою очередь, в воздушной гавани «Домодедово» не состоятся шесть рейсов, а также еще шесть задержаны.
Вместе с тем, в аэропорту «Шереметьево» задержаны девять вылетов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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