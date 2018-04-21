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На полуострове Копылово в Тольятти подтопило 66 дачных участков
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На полуострове Копылово в Тольятти подтопило 66 дачных участков 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В тольяттинские дачные массивы «Вишенка» и «Гидромеханизатор» пришла вода. Все 66 подтопленных участков находятся на полуострове Копылово. — Территории, пострадавшие от воды, располагаются в зоне сезонного прогнозируемого подтопления, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. Сотрудники МЧС связывают проблему с повышением уровня воды в Волге. В момент разгула стихии людей на дачных участках не было. В Самарской области остаются подтопленными 30 приусадебных объектов в селе Нижнее Санчелеево и три низководных моста в Красноярском районе.
Ранее из-за паводка пострадали около 100 приусадебных участков в Ставропольском районе. В селе Тимофеевка подтопило 10 жилых домов, а в Нижнем Санчелеево уровень воды поднялся за час. Со стихией боролись оперативные штабы ГУ МЧС России по Самарской области.
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