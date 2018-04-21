Силы самообороны Японии обнаружили авианосец ВМС Китая к югу от Окинавы

Силы самообороны Японии в пятницу зафиксировали семь китайских военных кораблей, включая авианосец «Ляонин», в 350 км к югу от острова Енагуни (префектура Окинава).

По данным японского оборонного ведомства, в тот же день в этом районе были проведены тренировочные полеты с участием палубной авиации с этого корабля, передает ТАСС

«Это первый раз, когда истребители с авианосца «Ляонин» поднимаются в воздух в Тихом океане», — добавили в министерстве.

Как ранее сообщали власти Китая, в период с 5 по 11 апреля в акватории Южно-Китайского моря проходили маневры с участием кораблей ВМС НОАК. Министерство обороны КНР официально не подтверждало ни количество задействованных в них боевых кораблей, ни участие в маневрах «Ляонина».

Напомним, в конце марта Китай объявил учения с участием как минимум с 40 надводных кораблей и подлодок, во главе с авианосцем «Ляонин».