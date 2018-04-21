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Силы самообороны Японии обнаружили авианосец ВМС Китая к югу от Окинавы
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Силы самообороны Японии обнаружили авианосец ВМС Китая к югу от Окинавы 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Силы самообороны Японии в пятницу зафиксировали семь китайских военных кораблей, включая авианосец «Ляонин», в 350 км к югу от острова Енагуни (префектура Окинава).
По данным японского оборонного ведомства, в тот же день в этом районе были проведены тренировочные полеты с участием палубной авиации с этого корабля, передает ТАСС.
«Это первый раз, когда истребители с авианосца «Ляонин» поднимаются в воздух в Тихом океане», — добавили в министерстве.
Как ранее сообщали власти Китая, в период с 5 по 11 апреля в акватории Южно-Китайского моря проходили маневры с участием кораблей ВМС НОАК. Министерство обороны КНР официально не подтверждало ни количество задействованных в них боевых кораблей, ни участие в маневрах «Ляонина».
Напомним, в конце марта Китай объявил учения с участием как минимум с 40 надводных кораблей и подлодок, во главе с авианосцем «Ляонин».
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