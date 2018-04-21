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По всему миру проверят около тысячи двигателей Boeing-737
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По всему миру проверят около тысячи двигателей Boeing-737 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Российская Газета
Авиационные власти США распорядились провести экстренную проверку двигателей, установленных на самолетах Boeing-737. Это связано с инцидентом, который произошел 18 апреля.
Направлявшийся из Нью-Йорка в Даллас лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии из-за взрыва одного из двигателей. Погиб один человек, напоминает ТАСС.
Предварительные результаты расследования показали, что повреждение силовой установки произошло из-за отрыва одной из 24 лопаток компрессора. Лайнер всего за 5 минут снизился с 9500 до 3000 метров, а затем пролетел еще 112 километров и благополучно приземлился.
Федеральное авиационное управление поручило в течение 20 дней провести ультразвуковую дефектоскопию двигателей, с помощью которых было совершено более 30 тысяч взлетов и посадок. По оценкам производителя, проверка затронет 352 двигателя в США и 681 — в остальных странах.
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