Яань спустя 5 лет после разрушительного землетрясения

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля / Синьхуа / — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай / произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.

Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.

Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…

Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.