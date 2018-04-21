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Яань спустя 5 лет после разрушительного землетрясения
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Яань спустя 5 лет после разрушительного землетрясения 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
Яань /пров. Сычуань/, 20 апреля /Синьхуа/ — Ровно 5 лет назад в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ произошло мощное землетрясение.
Окидывая взглядом с высоты птичьего полета сегодняшний Яань, можно увидеть стройные ряды современных многоэтажных домов, корпуса отстроенных заново заводов и фабрик, появившиеся здесь и там симпатичные новые деревеньки…
Уже больше ничто не напоминает о той разрушительной трагедии.
ИА Синьхуа: последние новости
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