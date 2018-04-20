Желтый уровень опасности объявлен в Приморье

Желтый уровень опасности погоды объявлен в Приморском крае на субботу, 21 апреля. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты гидрометеорологических предупреждений на сайте Гидрометцентра России

По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильный ветер и туман. Именно из-за них и объявлено предупреждение о потенциальной погодной опасности.

Ранее сообщалось, что очередной циклон, разделы которого пройдут над Приморьем, вызовет в некоторых районах небольшие дожди. В ночь на субботу в Приморье ожидается +3…+10 °C. Днем дожди в отдельных районах будут прекращаться, но продолжатся на северо-востоке. Температура в дневные часы +16…+23 °C, на северо-востоке до +8…+15 °C.

Напомним, что желтый уровень занимает третью позицию в шкале интенсивности опасных погодных явлений и означает, что погода «потенциально опасна». Второй уровень — оранжевый — свидетельствует о том, что «погода опасна» и имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Высшая степень угрозы — красная — присваивается в случае, если возникает вероятность крупных разрушений и катастроф.