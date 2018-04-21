Ураган в Московской области нарушил электроснабжение в 48 населенных пунктах

Более 60 деревьев повалено в субботу в Подмосковье после ураганного ветра, сбои в электроснабжении зафиксированы в 48 населенных пунктах, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья

«На территории области повалено 61 дерево. Ведется работа по уборке поваленных деревьев. Частично обесточено 48 населенных пунктов в северных и северо-западных муниципальных образованиях — в основном в городских округах Наро-Фоминский, Руза , Одинцовском районе», — говорится в сообщении.

В данных населенных пунктах проживает около 13 тысяч человек. Ведется работа по восстановлению электроснабжения — задействовано более 500 энергетиков, свыше 160 единиц техники.

«Электроснабжение большинства населенных пунктов планируется восстановить сегодня до конца дня», — подчеркивается в сообщении.