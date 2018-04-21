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Ураган в Московской области нарушил электроснабжение в 48 населенных пунктах
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Ураган в Московской области нарушил электроснабжение в 48 населенных пунктах 

РИАМО 12 часов назад
Фото: РИАМО
Более 60 деревьев повалено в субботу в Подмосковье после ураганного ветра, сбои в электроснабжении зафиксированы в 48 населенных пунктах, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«На территории области повалено 61 дерево. Ведется работа по уборке поваленных деревьев. Частично обесточено 48 населенных пунктов в северных и северо-западных муниципальных образованиях — в основном в городских округах Наро-Фоминский, Руза, Одинцовском районе», — говорится в сообщении.
В данных населенных пунктах проживает около 13 тысяч человек. Ведется работа по восстановлению электроснабжения — задействовано более 500 энергетиков, свыше 160 единиц техники.
«Электроснабжение большинства населенных пунктов планируется восстановить сегодня до конца дня», — подчеркивается в сообщении.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град. Из-за урагана в Подмосковье три человека пострадали, один погиб.
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