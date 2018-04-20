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В Балашихе сгорела маршрутка
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В Балашихе сгорела маршрутка 

Говорит Москва 26 минут назад
Инцидент произошёл у автостанции «Южная» на улице Некрасова. Информации о пострадавших не поступало.
Комментария у оперативных служб пока получить не удалось.
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