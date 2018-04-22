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В Архангельской области три ребенка провалились под лед
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В Архангельской области три ребенка провалились под лед
Авторадио
18 минут назад
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Девятилетнему мальчику удалось спастись, его друзей семи и десяти лет утянуло сильным течением. Их пока не нашли. ЧП произошло в Ленском районе накануне вечером. Дети заигрались и вышли на реку, лед провалился. На месте работают водолазы.
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