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В Архангельской области три ребенка провалились под лед
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В Архангельской области три ребенка провалились под лед 

Авторадио 18 минут назад
Девятилетнему мальчику удалось спастись, его друзей семи и десяти лет утянуло сильным течением. Их пока не нашли. ЧП произошло в Ленском районе накануне вечером. Дети заигрались и вышли на реку, лед провалился. На месте работают водолазы.
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