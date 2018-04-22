В Архангельской области три ребенка провалились под лед

Девятилетнему мальчику удалось спастись, его друзей семи и десяти лет утянуло сильным течением. Их пока не нашли. ЧП произошло в Ленском районе накануне вечером. Дети заигрались и вышли на реку, лед провалился. На месте работают водолазы.