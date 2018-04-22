В Архангельской области двое детей утонули в полынье

Девочка и два мальчика провалились под лед реки Яреньга, одному из них удалось спастись

Трагедия произошла рядом с поселком Яреньга в Ленском районе вечером 20 апреля. По словам девятилетнего мальчика, которому удалось спастись, он вместе с друзьями, мальчиком и девочкой 7-9 лет, вышел на лед. Дети провалились, после чего сильное течение утянуло двоих из них под лед. Глубина в месте провала составляет 1,5-2 метра.

Жизни и здоровью спасшегося мальчика ничего не угрожает. Сообщается, что у него сильный стресс. Ребенку оказали необходимую помощь.