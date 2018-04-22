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В Архангельской области двое детей утонули в полынье
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В Архангельской области двое детей утонули в полынье 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Девочка и два мальчика провалились под лед реки Яреньга, одному из них удалось спастись
Двое детей утонули в полынье на реке Яреньга в Архангельской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла рядом с поселком Яреньга в Ленском районе вечером 20 апреля. По словам девятилетнего мальчика, которому удалось спастись, он вместе с друзьями, мальчиком и девочкой 7-9 лет, вышел на лед. Дети провалились, после чего сильное течение утянуло двоих из них под лед. Глубина в месте провала составляет 1,5-2 метра.
Жизни и здоровью спасшегося мальчика ничего не угрожает. Сообщается, что у него сильный стресс. Ребенку оказали необходимую помощь.
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