ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения рейса МН-17

Информацию о передаче озвучили в прокуратуре Донецкой народной республики.

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики передали Нидерландам останки жертв крушения малазийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре ДНР, передает РИА Новости.

«Сегодня представителям Нидерландов были переданы фрагменты останков жертв катастрофы рейса МН-17», — заявили в прокуратуре ДНР.

Ранее сообщалось, что власти ДНР намерены передадать представителям Голландии останки тел и обломки самолета, найденные на месте крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе. Передача должна была состояться в присутствии уполномоченных лиц со стороны Нидерландов.