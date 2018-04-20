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ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения рейса МН-17
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ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения рейса МН-17 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Информацию о передаче озвучили в прокуратуре Донецкой народной республики.
Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики передали Нидерландам останки жертв крушения малазийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре ДНР, передает РИА Новости.
«Сегодня представителям Нидерландов были переданы фрагменты останков жертв катастрофы рейса МН-17», — заявили в прокуратуре ДНР.
Ранее сообщалось, что власти ДНР намерены передадать представителям Голландии останки тел и обломки самолета, найденные на месте крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе. Передача должна была состояться в присутствии уполномоченных лиц со стороны Нидерландов.
Boeing 777 следовал из Амстердама в Малайзию 17 июля 2014 года. Он разбился на территории Донбасса. В трагедии погибли 298 человек, находящихся на борту лайнера.
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