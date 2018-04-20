Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» завершило работы в Индийском океане

В настоящее время российская научная экспедиция держит курс в порт Читтагонг ( Бангладеш ), где отдаст почести советским морякам, принимавшим участие в разминировании портового фарватера в 1972 году.

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» завершило работы в назначенном районе Индийского океана по плану 2-й международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО и с 28 апреля по 1 мая совершит заход в порт Читтагонг, где отдаст почести советским морякам, принимавшим участие в разминировании фарватера этого порта в 1972 году.

Материальная часть, навигационные системы и гидрографическое оборудование судна работают в штатном режиме. Об это сообщил по каналам связи в Адмиралтейство капитан ОИС «Адмирал Владимирский» Александр Пышкин.

По его информации, судно находится в походе 127 суток и оставило за кормой уже 30800 морских миль. Гидрографические исследования назначенного района Индийского океана по плану экспедиции, проводившиеся более 60 суток, завершены. Гидрографы за время похода произвели 28781 линейных километра общей съемки рельефа дна методом промера, а также около 29000 километров гравиметрической съемки дна. Произведено также 1608 определений среднеквадратической погрешности основных навигационных параметров, более 800 судовых метеоисследований. Была организована работа около 200 временных дрейфовых и разовых гидрологических станций.

Ранее, 25 марта, океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» совершило заход в порт Виктория (Сейшельские острова), где экипаж судна отдал дань памяти судовому врачу крейсера 2 ранга Российского флота «Разбойник» Александру Крупенину , похороненному на французском кладбище Mont-Fleury10 сентября 1895. Священник похода иерей отец Олег (Артемов) отслужил панихиду по рабу Божьему Александру.