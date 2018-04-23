В Вологодской области ввели режим ЧС из-за паводка

ВОЛОГДА , 23 апреля. / ТАСС /. Режим ЧС ввели в Чагодощенском районе Вологодской области , где в результате паводка оказались подтоплены шесть населенных пунктов, а также электроподстанция и скважина, которая обеспечивает водой поселок Чагода . Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании при губернаторе области глава района Александр Косенков.

"Мы вынуждены были ввести режим ЧС в Чагодощенском районе: из-за сильных дождей 17-18 апреля уровень воды резко поднялся на 130 см, до 371 см, при критическом в 400 см. В результате подтоплены шесть населенных пунктов, дворы 71 дома с 181 жителем. Подтопило электроподстанцию и скважину. Электроэнергия подается от дизель-генераторов, организован подвоз питьевой воды по графику", — сообщил глава района.

По его словам, в пункте временного размещения находятся шесть человек, их обеспечили горячим питанием, 17 детей перевели на дистанционное обучение. Как отметил по видеоконференцсвязи руководитель областного главка МЧС Василий Балчугов, который находится сейчас в Чагоде, воду насосами откачивают из подвалов и дворов.