В Вологодской области ввели режим ЧС из-за паводка 

ВОЛОГДА, 23 апреля. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в Чагодощенском районе Вологодской области, где в результате паводка оказались подтоплены шесть населенных пунктов, а также электроподстанция и скважина, которая обеспечивает водой поселок Чагода. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании при губернаторе области глава района Александр Косенков.
"Мы вынуждены были ввести режим ЧС в Чагодощенском районе: из-за сильных дождей 17-18 апреля уровень воды резко поднялся на 130 см, до 371 см, при критическом в 400 см. В результате подтоплены шесть населенных пунктов, дворы 71 дома с 181 жителем. Подтопило электроподстанцию и скважину. Электроэнергия подается от дизель-генераторов, организован подвоз питьевой воды по графику", — сообщил глава района.
По его словам, в пункте временного размещения находятся шесть человек, их обеспечили горячим питанием, 17 детей перевели на дистанционное обучение. Как отметил по видеоконференцсвязи руководитель областного главка МЧС Василий Балчугов, который находится сейчас в Чагоде, воду насосами откачивают из подвалов и дворов.
"Главная задача — сохранить жизнь и здоровье людей, с имуществом разберемся чуть позже, но обязательно поможем пострадавшим. Ситуация с паводком находится под контролем регионального центра МЧС и оперативного штаба, которые работают в круглосуточном режиме, вся необходимая помощь людям будет оказана", — сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.