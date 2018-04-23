Ещё
В Вологодской области ввели режим ЧС из-за паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Вологодской области ввели режим ЧС из-за паводка 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГородЧе
ВОЛОГДА, 23 апреля. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в Чагодощенском районе Вологодской области, где в результате паводка оказались подтоплены шесть населенных пунктов, а также электроподстанция и скважина, которая обеспечивает водой поселок Чагода. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании при губернаторе области глава района Александр Косенков.
"Мы вынуждены были ввести режим ЧС в Чагодощенском районе: из-за сильных дождей 17-18 апреля уровень воды резко поднялся на 130 см, до 371 см, при критическом в 400 см. В результате подтоплены шесть населенных пунктов, дворы 71 дома с 181 жителем. Подтопило электроподстанцию и скважину. Электроэнергия подается от дизель-генераторов, организован подвоз питьевой воды по графику", — сообщил глава района.
По его словам, в пункте временного размещения находятся шесть человек, их обеспечили горячим питанием, 17 детей перевели на дистанционное обучение. Как отметил по видеоконференцсвязи руководитель областного главка МЧС Василий Балчугов, который находится сейчас в Чагоде, воду насосами откачивают из подвалов и дворов.
"Главная задача — сохранить жизнь и здоровье людей, с имуществом разберемся чуть позже, но обязательно поможем пострадавшим. Ситуация с паводком находится под контролем регионального центра МЧС и оперативного штаба, которые работают в круглосуточном режиме, вся необходимая помощь людям будет оказана", — сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
ТАСС: последние новости
Число лесных пожаров в Забайкалье за выходные дни возросло в три раза В ЦФО почти 73 тыс. человек остаются без электричества Два летевших из Москвы в Кемерово самолета из-за тумана приземлились в Новосибирске
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир73
Саргсян подал в отставку609
Умер Сергей Тупикин8
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение207
Кейт Миддлтон родила47
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение