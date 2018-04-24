В одном из районов Вологодской области ввели режим ЧС из-за паводка

Как заявил губернатор региона Олег Кувшинников , гидрологическая обстановка на местных реках при прохождении ледохода остаётся одним из самых острых вопросов.

«По моей команде оперативный штаб перешёл на круглосуточный режим работы», — отметил он.

В Чагодощенском районе в зоне подтопления остаётся 71 придомовая территория с населением 181 человек. Жизнеобеспечение населённых пунктов, находящихся на данной автодороге, не нарушено.

В Бабаевском районе в зоне подтопления расположено 40 придомовых территорий, в Устюженском — шесть. В Великоустюгском районе провели все запланированные превентивные мероприятия по противодействию паводку.