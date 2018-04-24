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В одном из районов Вологодской области ввели режим ЧС из-за паводка
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В одном из районов Вологодской области ввели режим ЧС из-за паводка 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Мир24
В Чагодощенском районе Вологодской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, сообщает kp.ru.
Как заявил губернатор региона Олег Кувшинников, гидрологическая обстановка на местных реках при прохождении ледохода остаётся одним из самых острых вопросов.
«По моей команде оперативный штаб перешёл на круглосуточный режим работы», — отметил он.
В Чагодощенском районе в зоне подтопления остаётся 71 придомовая территория с населением 181 человек. Жизнеобеспечение населённых пунктов, находящихся на данной автодороге, не нарушено.
В Бабаевском районе в зоне подтопления расположено 40 придомовых территорий, в Устюженском — шесть. В Великоустюгском районе провели все запланированные превентивные мероприятия по противодействию паводку.
Ранее Nation News сообщало об учениях по подготовке авиации к паводкам в Московской области.
RT на русском: последние новости
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