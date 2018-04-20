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Капремонт главной трассы Костромской области: что там сделают?
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Капремонт главной трассы Костромской области: что там сделают? 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В этом году начинается капитальный ремонт трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, ее отдали федеральным властям, и теперь работы будет оплачивать государственная казна.
Накануне стало известно, что будут ремонтировать участок с 7 по 29 км в границах Костромского и Судиславского районов.
Ремонт дорожного покрытия запланирован на четырех участках трассы. С 55 по 97 км, с 327 по 381 км, с 97 по 147 км, с 224 по 272 км.
«Срок окончания работ на объектах 2018-2019 год», — подчеркнули в пресс-службе областной администрации.
Сейчас проводятся проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт участка федеральной автодороги с 29 по 55 км и ремонт дорожного полотна с 272 по 372 км.
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