Капремонт главной трассы Костромской области: что там сделают?

В этом году начинается капитальный ремонт трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, ее отдали федеральным властям, и теперь работы будет оплачивать государственная казна.

Накануне стало известно, что будут ремонтировать участок с 7 по 29 км в границах Костромского и Судиславского районов.

Ремонт дорожного покрытия запланирован на четырех участках трассы. С 55 по 97 км, с 327 по 381 км, с 97 по 147 км, с 224 по 272 км.

«Срок окончания работ на объектах 2018-2019 год», — подчеркнули в пресс-службе областной администрации.

Сейчас проводятся проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт участка федеральной автодороги с 29 по 55 км и ремонт дорожного полотна с 272 по 372 км.