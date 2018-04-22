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Росавиация: Экипаж Ан-148 игнорировал сигнализацию из-за неисправностей самолета
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Росавиация: Экипаж Ан-148 игнорировал сигнализацию из-за неисправностей самолета 

ProOren 14 минут назад
Фото: ProOren
Накануне эксперты Росавиации предоставили отчет о предварительных причинах крушения Ан-148.
В отчете говорится, что пилоты игнорировали предупредительные сигналы из-за постоянных нарушений в работе самолета. Пилоты Ан-148 откладывал выполнение пункта карты контрольных проверок «ОБОГРЕВ ПВД — ВКЛЮЧЕН» перед выруливанием на взлетно-посадочную полосу.
Помимо этого, экипаж Ан-148 игнорировал систему оповещения, поскольку в самолете очень часто срабатывали ложные сигнализации. Слишком долгая работа обогрева ПВД неоднократно приводила к поломке приемников воздушного давления, а поломка какого-либо прибора или узла могли поставить в вину летчикам. Именно по этой причине экипаж самолета принял решение не перегревать лишний раз ПВД.
По информации «Шторма», отказа насоса двигателя могло и не быть, но датчик мог просто не сработать.
Напомним, что 11 февраля в Подмосковье произошла авиакатастрофа: самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва-Орск, упал в Раменском районе. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было. Всего на борту находился 71 человек, из них 60 — жители Оренбуржья, возвращавшиеся домой. Самолет упал через несколько минут после взлета — после набора высоты.
Ранее МАК назвала основную версию крушения самолета рейса Москва-Орск в Подмосковье после завершения расшифровки данных «черных ящиков». Крушение лайнера могло быть связано с неверным отображением скорости полета, что было вызвано обледенением соответствующих датчиков.
В настоящее время из Москвы в Орск летают «Боинги» компании «Нордавиа». Необходимость смены перевозчика обусловлена трагическим происшествием.
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